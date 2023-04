Steven Defour heeft opvallend nieuws te melden over Birger Verstraete

Steven Defour moet schuiven in zijn kern door blessures en schorsingen, waardoor Birger Verstraete opnieuw zal spelen.

Steven Defour zit met de geblesseerde Kerim Mrabti. De mediale band van zijn knie is geraakt, waardoor zelfs de bekerfinale in het gedrang komt. Al was men vooral gelukkig bij KV Mechelen dat het geen kruisbandletsel was.

“Het hangt nu af van hoe hij recupereert in de komende twee weken. Maar de bekerfinale wordt sowieso spannend. We gaan dus veel kaarsjes branden”, liet Defour weten op zijn persconferentie.

Naast Mrabti mist Defour ook nog Schoofs en Van Hecke door een schorsing, waardoor hij terug moet grijpen naar Birger Verstraete.

Die speelde de voorbije weken niet, omdat hij niet kan spelen in de bekerfinale tegen zijn moederclub Antwerp. “We zijn altijd eerlijk geweest tegen Birger, hij wil nu absoluut spelen”, voegde Defour er nog aan toe.