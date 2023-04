Van der Elst hard voor spelers van KV Oostende na dreiging met staking, maar begrijpt ook Thalhammer niet

De situatie bij KV Oostende dreigde deze week helemaal te ontsporen. Sommige spelers wouden niet meer trainen onder huidige trainer Dominik Thalhammer.

De situatie bij KV Oostende is heel precair. Op twee speeldagen van het einde van de reguliere competitie heeft het vier punten achterstand op een veilige plaats. En het moet nog spelen tegen OH Leuven en KAA Gent.

Sommige spelers dreigden deze week dan ook met een staking tegen trainer Dominik Thalhammer. Franky Van der Elst, ooit nog assistent bij KVO, is verbaasd over de gang van zaken.

"Spelers die vragen om niet meer verder te gaan met de trainer, da’s straf. En dan nog zo’n Ambrose die het effekes gaat zeggen. Als het nu Vanaken was", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Volgens Van der Elst heeft geen enkele speler van KVO het recht om zijn trainer zo voor schut te zetten.

Pijnlijkste wat je kan meemaken als trainer

Van der Elst vindt het vooral bijzonder pijnlijk voor Thalhammer, die na 6 op 27 bij Cercle nu 10 op 51 pakt bij Oostende. Dat zijn spelers dreigden met een staking en Thalhammer nog aanblijft, begrijpt Van der Elst niet.

"Je staat daar toch voor Jan Lul. Dat je spelers niet meer met je verder willen, is het pijnlijkste wat je kan meemaken, toch? In zijn plaats was ik dan liever drie weken geleden al aan de deur gezet", zegt hij nog.