Benito Raman schetst of hij zichzelf nog een toekomst geeft bij RSC Anderlecht

Benito Raman wist zichzelf sinds zijn komst bij RSC Anderlecht nooit op te werken tot een vaste basisspeler. Het is uitkijken of hij deze zomer vertrekt bij paarswit.

In het Lotto Park heeft Benito Raman nog een contract voor volgend seizoen, al zit er wel nog een extra optie in. Benito Raman is zelf vragende partij om te blijven, al is dat lang niet zo geweest.

“Als de situatie blijft zoals ze nu is, zit ik hier heel goed. Op dit moment wil ik niet vertrekken, op het einde van vorige zomer was dat wel het geval”, vertelt Raman aan Het Laatste Nieuws.

De aanvaller ziet een stevige verlenging helemaal zitten. “Als ik hier volgend jaar voor vijf jaar kan bijtekenen, doe ik dat met plezier, maar dat wordt moeilijk. Het pad dat ik nu heb bewandeld, is al heel mooi, en volgens mij kan het nog veel mooier worden.”

Komt er geen verlenging, dan geeft Raman de voorkeur aan een vertrek richting een buitenlandse club. Aanbiedingen waren er al, maar daar ging de speler van RSCA niet op in.

“Er was begin februari interesse van een club over de oceaan, maar momenteel is dat niet aan de orde. Als ik nu amper speelde, zouden de kaarten anders liggen”, besluit Raman.