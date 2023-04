Hoe kwamen Bloom en Muzio eigenlijk in Brussel terecht? "België en Nederland bleven over. En daarom kozen we voor Union"

Het succesverhaal van Union SG blijft een vervolg krijgen. De Brusselaars strijden ook dit seizoen mee om de titel én maken zelfs nog kans op de halve finale van de Europa League. Maar hoe is Tony Bloom eigenlijk uitgekomen in het Dudenpark?

Tony Bloom is sinds 2018 de eigenaar van Union SG. De Engelse zakenman kocht de toenmalige tweedeklasser, terwijl Alex Muzio les Unionistes liet groeien tot het team dat vandaag furore maakt op de Belgische én Europese velden.

“Tony en ik waren er al snel uit dat de Belgische, Nederlandse en Deense competitie de drie meest interessante waren om een club over te nemen”, aldus Muzio in Het Laatste Nieuws. “Het was vanaf het begin de bedoeling om prijzen te winnen.”

© photonews

En die instelling sloot meteen enkele landen uit. “Een Franse club moet je niet kopen. PSG is in handen van Qatari die de komende jaren met geld gaan gooien. Hetzelfde verhaal voor Spanje, Duitsland en Italië.”

“Uiteindelijk bleven enkel België en Nederland over”, gaat de voorzitter verder. “De Deense competitie is te zwak. Ze staan pas op een zeventiende plaats op de UEFA-ranglijst. De verdeling van de Europese tickets is in dat geval navenant.”

Zo werd onze inbreng niet puur als een investering gezien

De keuze viel op Union. “Omdat we vonden dat die club om verschillende redenen het best bij ons past. En omdat de club al in buitenlandse handen was. Zo werd onze inbreng niet puur als een investering gezien.”