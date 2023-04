Nederland in de ban van voetbalgeweld met wederom een stopgezette wedstrijd

De Nederlandse voetbalfans hebben zich wederom van hun slechte kant getoond. Gisteren werd de wedstrijd tussen NAC Breda en Willem II vroegtijdig stopgezet.

Het is een goede week geleden dat de topper tussen Feyenoord en Ajax werd onderbroken nadat Davy Klaassen van Ajax gewond aan het hoofd geraakte. De middenvelder van Ajax kreeg een aansteker tegen het hoofd en moest nadien gewisseld worden omdat hij hevig bloede.

Gisteren was het tweemaal prijs in de streekderby tussen NAC Breda en Willem II. Eerst werd de wedstrijd stilgelegd omdat er pyrotechnisch materiaal op het veld werd gesmeten. Toen dat Willem II-speler Kabangu de bezoekers op voorsprong bracht gingen de poppen wederom aan het dansen.

De supporters van NAC Breda konden dit niet appreciëren en trakteren de spelers van Willem II op een bierdouche. De scheidsrechter had het gehad en zette de wedstrijd stop. Er liggen nu drie mogelijke scenario's op het programma. Een forfaitzege voor Willem II, de stand blijft behouden (en Willem II wint de partij of de wedstrijd wordt herspeeld vanaf de minuut dat ze is stopgezet zonder supporters.