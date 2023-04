Voormalige voorzitter van KV Kortrijk haalt ongemeen hard uit: "Ik zou beschaamd zijn in zijn plaats!"

Joseph Allijns staat bekend als een man die geen blad voor de mond neemt. Dit doet de voormalige voorzitter van KV Kortrijk nu ook niet. Hij haalt ongemeen hard uit naar het huidige bestuur van zijn geliefde club.

Dat Joseph Allijns nog steeds een hart voor KV Kortrijk heeft is bekend. De voormalige voorzitter ziet dan ook de huidige sportieve malaise met lede ogen aan. “Hun eerste ronde was dramatisch slecht”, vertelt Joseph Allijns. “De thuisoverwinning tegen Antwerp verbloemde de feiten wat. Ik vond gewoon dat het bestuur niet aan het huidige seizoen mocht beginnen met Karim Belhocine. De Algerijn is een charmante man, maar hij pakte te weinig punten. Dan ontsloegen ze hem en stelden Adnan Custuvic aan. Met alle respect, maar Adnan was een totale miscast. Hij zou een goede aanvallerstrainer of assistent zijn, maar geen hoofdcoach", haalt hij uit naar het sportieve beleid van de club tegenover Het Nieuwsblad.

Niet alleen het sportieve beleid van de club wordt aangevallen, ook de huidige eigenaar van de club. Al geeft hij ook aan dat KV Kortrijk op het moment van de verkoop geen andere keus had. "Het geval Tan is iets wat de club pijn doet en ik hoop dat hij beseft dat hij KV Kortrijk gewoon moet verkopen aan iemand met goede bedoelingen. Hij moest wel komen, want de club had geld nodig. Maar iedereen verwachtte gewoon meer van hem. Hij is een financiële tycoon en dan hoop je dat er stenen verlegd worden. De bouw van een nieuw stadion werd ons beloofd, maar zal er nu nog niet komen. Tan werd gezien als een koning, maar nu is hij dat totaal niet meer. Ik zou beschaamd zijn in zijn plaats”, sluit Allijns af.