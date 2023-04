Ex-Anderlecht-speler Sacha Kljestan over de zaak Dante Vanzeir: "Signaal niet krachtig genoeg en Romelu Lukaku wil actie ondernemen"

Ex-speler van Anderlecht Sacha Kljestan heeft zich over de racismezaak van Dante Vanzeir uitgesproken. Ook nam hij contact op met Romelu Lukaku. Die wil de zaak niet zomaar laten passeren.

Sacha Kljestan is ondertussen al even op voetbalpensioen, maar afgelopen nacht was hij te gast in een Amerikaanse voetbaltalkshow. "Ik ben het beu dat we in 2023 nog altijd over racisme in het voetbal moeten spreken", klonk het.

Dante Vanzeir werd immers na een racisme-incident tegen San José 6 matchen geschorst en moet ook een hersteltraject volgen. Maar Kljestan was niet mals voor Vanzeir: "6 wedstrijden is een te lichte straf. De MLS had een voorbeeld moeten stellen en een krachtiger signaal moeten gegeven hebben. 10 wedstrijden schorsing had beter geweest."

Ook had Kljestan eerder al met Romelu Lukaku contact opgenomen. "Lukaku was heel teleurgesteld in Vanzeir", ging hij verder. "Lukaku verzekerde me dat hij bij de volgende teamstage van de Rode Duivels er een gesprek over zal hebben. Ook zei hij me dat als hij een ploegmaat zou hebben die zo'n fout maakt, hij die niet meer in de kleedkamer zou willen."

In zijn carrière verzamelde Vanzeir al 1 cap. In 2021 speelde hij mee tegen Wales, maar sindsdien werd hij niet meer opgeroepen.