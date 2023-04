Manchester City trekt de portefeuille open en legt 145 miljoen euro op tafel voor transfer

Manchester City is maar één van de clubs die in hem geïnteresseerd is. Maar met 145 miljoen euro doet het nu wel een heel stevig bod.

Wie haalt deze zomer Jude Bellingham binnen? De 19-jarige middenvelder lijkt volgens Daily Mirror op weg naar Manchester City nadat die een bod van 145 miljoen euro klaar hebben. De huidige marktwaarde van Bellingham ligt op om en bij de 120 miljoen euro, maar om echt zeker te zijn van zijn komst doet de ploeg van Kevin De Bruyne daar nog een fikse som bij. Manchester City heeft ook de middelen ter beschikking om dergelijke transfers te doen. Het is uitkijken of andere geïnteresseerden zoals Liverpool, PSG of Real Madrid in dat verhaal willen meegaan of de handdoek gooien. Zeker voor Liverpool, dat als één van de eersten de interesse in Bellingham toonde, lijkt dat toch wat te hoog gegrepen. Voor PSG en wellicht ook Real Madrid mag een dergelijk bedrag normaal geen probleem vormen.