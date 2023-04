Nieuwe trainer moet Dodi Lukebakio en Hertha Berlijn van de degradatie behoeden

Dodi Lukebakio heeft een nieuwe trainer gekregen. Pal Dardai verving met onmiddellijke ingang Sandro Schwarz.

Met nog 6 speeldagen te gaan staat Hertha Berlijn laatste in de Bundesliga. Vrijdag verloor het met 5-2 van Schalke 04 en zo zakte het naar de laatste plaats.

Het team van Dodi Lukebakio wil koste wat het kost de degradatie vermijden en ontsloeg trainer Sandro Schwarz. Het was niet lang zoeken naar een nieuwe coach, want meteen werd al een nieuwe aangesteld. Pal Dardai moet in de resterende 6 wedstrijden Hertha op een veilige plaats brengen en kreeg een contract tot het einde van het seizoen.

Dardai is trouwens geen onbekende voor Hertha. Hij was er al eens trainer tussen 2015 en 2019 en nadien ook nog eens in 2021. Ook was de Hongaar lange tijd speler in Berlijn.

Hertha staat laatste met 22 punten. Schalke is momenteel de andere degradatieploeg en telt 24 punten. Dat is evenveel als Stuttgart die op de 16e plaats staan en daarmee via de barrages zich zullen moeten redden. Bochum staat op de 1e veilige plaats en telt 26 punten.