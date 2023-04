Update: Ciro Immobile kent zijn verdict na de botsing met een tram

Ciro Immobile heeft een gebroken rib aan het ongeval met een tram overgehouden. Ook is zijn wervelkolom geraakt.

Het was eerder op de dag schrikken. Ciro Immobile reed tegen een tram die volgens de Italiaan door een rood licht was gereden. Immobile moest samen met zijn kinderen die ook in de auto zaten, en enkele anderen voor verder onderzoek naar het ziekenhuis worden overgebracht.

Ondertussen kwam Lazio Roma ook met een update over Immobile. De spits brak een rib en ook de wervelkolom zou geraakt zijn. "Maar zijn toestand is momenteel in orde", voegde de club er nog aan toe.

Afgelopen vrijdagavond scoorde Immobile nog voor Lazio tegen Spezia. Via de penaltystip scoorde hij zijn 10e van het seizoen. Lazio staat momenteel 2e in de Serie A, achter leider Napoli.