'Barcelona zoekt aanvallende versterking en wil verrassen met héél opvallende terugkeer'

FC Barcelona is op zoek naar (goedkope) aanvallende versterking met het oog op volgend seizoen. En de Catalanen denken aan een héél opvallende comeback.

Volgens El Mundo Deportivo bestaat de kans dat Pierre-Emerick Aubameyang zijn terugkeer zal vieren bij FC Barcelona. De aanvaller vertrok afgelopen zomer naar Chelsea FC, maar sinds het vertrek van Thomas Tüchel is hij overbodig geworden.

Bovendien willen The Blues de uitpuilende kern deze zomer gevoelig verkleinen. Aubameyang is één van de spelers die te horen heeft gekregen dat hij deze zomer voor een prikje mag vertrekken. Barça ziet in hem dan ook dé perfecte stand-in voor Robert Lewandowski.