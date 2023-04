Heftig rondje moddergooien tussen Real en Barcelona: Koninklijke reageert op Franco-uitlatingen met opmerkelijke video

Barcelona-voorzitter Joan Laporta is gisteren begonnen met modder te gooien richting Real Madrid. Hij sprak over de banden van de Koninklijke met het fascitische regime van Franco.

In de zaak Negreira - waarin Barcelona wordt beschuldigd van omkoping van de toenmalige scheidsrechtersbaas - verdedigde Laporta zich door te verwijzen naar de banden van Real met dictator Franco. "Iedereen weet dat Real een club is die in het verleden bevoordeeld is door scheidsrechters. Het was de club van het regime."

Real Madrid weerhield zich van alle commentaar, maar reageerde in plaats daarvan met een video van vier minuten. Fijntjes wordt in beeld en tekst gewezen op de banden die Barcelona met Franco had en dat de Catalaanse club onder de dictator meer successen boekte dan Real Madrid.