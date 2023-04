Karel Geraerts laat zich uit over toekomst na interesse Club Brugge

Na de 1-1 in Leverkusen is er voor Union SG nog een serieuze kans op kwalificatie voor de halve finales van de Europa League. Maar wat met de toekomst van Karel Geraerts?

"Het gaat goed met mij persoonlijk, het gaat goed met de spelers en het gaat goed met Union", beseft Karel Geraerts.

"En waar het goed gaat, daar zal er altijd interesse zijn voor iedereen binnen de club. En als het slecht gaat, dan kijkt men op een andere manier naar de uitgang."

© photonews

"Ik weet perfect wat ons staat te wachten de komende weken en maanden, voor mij, voor de spelers en voor de club."

Toch wil Geraerts eerst iets neerzetten: "De komende anderhalve maand wil ik dat echt doen, daarna zien we wel voor de toekomst."

Kwalificeren

Dus eerst tegen Bayer Leverkusen knallen: "We mogen hen niet te veel ruimte laten en in onszelf geloven. Dat is een van onze sterktepunten."

"We spelen om ons te kwalificeren. Ik durf niet zeggen of dit de moeilijkste match van het seizoen wordt. We mogen geen fouten maken."