Le Parisien kondigt Parijse transferbom aan! 'PSG werkt aan komst van absolute topcoach én sterspits'

PSG wil zich deze zomer wederom roeren op de transfermarkt. De Parijse grootmacht heeft met de Champions League één doel gesteld. En daar moeten José Mourinho én Harry Kane voor zorgen.

Volgens Le Parisien moet Harry Kane de aanval van PSG vervolledigen. De Engelsman gaf al meermaals te kennen dat hij op zoek is naar een nieuwe uitdaging, terwijl PSG nog steeds hoopt om Neymar deze zomer te verpatsen. En dan is er een stekje vrij in de spits.

Maar dat is niet alles. Ook een absolute toptrainer staat op de verlanglijst. José Mourinho werd al gepolst om naar het Parc des Princes te verkassen. The Special One is momenteel aan de slag bij AS Roma, maar staat niet afkerig tegenover een verhuis naar Parijs.