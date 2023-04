Manchester City heeft ambitieuze plannen waardoor Kevin De Bruyne nog luider zal toegezongen worden

De immens populaire Kevin De Bruyne zal binnenkort nog wat extra fans erbij krijgen die zijn naam zullen scanderen. Manchester City heeft namelijk ambitieuze plannen.

The Citizens hebben bij de autoriteiten in Manchester een voorstel ingediend om de noordtribune van hun stadion flink uit te breiden. Hiermee willen ze zevenduizend extra supporters per wedstrijd kunnen verwelkomen. Momenteel heeft City het op vier na grootste stadion van alle Premier League-clubs, na Manchester United, West Ham United, Tottenham Hotspur en Arsenal.

Naast de uitbreiding van de tribune, omvatten de verbouwingsplannen ook de creatie van een nieuwe fanshop, een museum en een hotel. Het hotel zal plaats bieden aan ongeveer vierhonderd gasten. Daarnaast wordt er ook een overdekt plein gepland waar supporters voor de aftrap kunnen samenkomen en de sfeer kunnen proeven.