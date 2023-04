Riemer laat al iets los over de opstelling tegen AZ: "Dat zal niet het geval zijn"

De basiself van Anderlecht tegen AZ zal u grotendeels ook wel kunnen invullen. Toch zijn er twee posities die voor twijfel zorgen. Wie start als linksachter? En wie staat er samen met Ashimeru en Diawarra op het middenveld?

N'Diaye deed het heel goed in de wedstrijd tegen AZ vorige week, maar zag alle sterretjes van het firmament tegen Joseph Paintsil van Genk. In een wedstrijd waarin je vooral geen vroeg doelpunt mag tegenkrijgen, is het misschien aangeraden om iets meer defensieve zekerheid in te bouwen.

En dan komt Kyllian Sardella in beeld. Of zelfs Hannes Delcroix, die als voordeel heeft dat hij een echte verdediger is en een linkse voet heeft. Riemer wil zich echter niet ingraven. Al zal hij een balans moeten vinden.

"Ik ben ervan overtuigd dat onze stijl van spelen onze ziel is", aldus de Deen. "Ik geloof oprecht dat als je goeie resultaten wil halen, dan moet je behouden waar je best in bent. Jullie zullen hetzelfde Anderlecht-team zien als normaal."

Murillo fit

Ongeveer dezelfde afweging moet gemaakt worden op het middenveld. Zet je de defensief actievere Kristian Arnstad of Lior Refaelov, die misschien iets meer kan creëren. Want je mag tegen AZ ook niet helemaal in het defensief kruipen. "We zullen ons bewust zijn van het resultaat, maar we gaan zeker niet in een defensieve modus kruipen."

Geen Benito Raman, maar Riemer kan wel weer rekenen op Amir Murillo, die volledig fit is. Dat scheelt wel al een slok op een borrel, vooral qua offensieve impulsen.