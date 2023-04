Rondje op het Kampioenenbal: ook De Bruyne en Lukaku gaan door, dus... er wint sowieso een Belg de Champions League!

De halvefinalisten van de Champions League zijn bekend. Gisteren verzekerden Real Madrid en AC Milan zich al van een plaats bij de laatste vier. Manchester City en Internazionale FC hebben zich daar vanavond bijgevoegd.

Met andere woorden: er wint sowieso een Belg de Champions League. We zetten ze even op een rij: Thibaut Courtois en Eden Hazard bij Real Madrid. Divock Origi, Alexis Saelemaekers en Charles De Ketelaere voor AC Milan. En daar kwamen vanavond Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku voor respectievelijk Manchester City en Internazionale FC bij.

Bayern München 1 - 1 Manchester City

Bayern München zorgde in de slotfase voor de gelijkmaker, maar het Duitse kalf was al in de heenwedstrijd verdronken. Erling Braut Haaland toonde zich overigens menselijk in de eerste helft door een strafschop te missen. Al maakte de Noor dat foutje even later goed door te scoren. Kevin De Bruyne stond negentig minuten op het veld.

Internazionale FC 3 - 3 SL Benfica

Inter en Benfica maakten er vanavond een hele leuke pot van. Romelu Lukaku zag van op de bank - de Rode Duivel mocht pas in het slot van de wedstrijd invallen - hoe zijn ploegmaats tot twee keer toe een voorsprong uit handen gaven. Al kwam Inter nooit echt in de problemen.