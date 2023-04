Davy Roef heeft wat te zeggen over Hein Vanhaezebrouck nu hij te vaak op de bank zit

KAA Gent speelt vanavond op bezoek bij West Ham United de terugmatch van de kwartfinale in de Conference League.

In tegenstelling tot de competitie staat Davy Roef vanavond tegen West Ham bij KAA Gent gewoon weer onder de lat. Alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Maar in de competitie maakt Hein Vanhaezebrouck die keuze niet.

Waarom Paul Nardi de voorkeur krijgt in de Jupiler Pro League, dat weet Roef niet. “Ik heb geen persoonlijke uitleg gekregen van de coach, maar er is mij ook gezegd dat het zijn manier van doen is. Hij is niet het type dat daarover praat met zijn spelers”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

De introverte natuur van Roef zou daar wel eens mee te maken kunnen hebben, al besefte hij ook dat hij niet presteerde zoals de maanden ervoor toen hij zijn plekje in het basiselftal moest afstaan.

“Ik zoek het probleem altijd eerst bij mezelf, maar soms eens een uitleg krijgen is wel aangenaam. Al zal deze coach geen smoesjes zoeken om mij niet op te stellen. Hij zal er sowieso zijn redenen voor hebben.”

Want bij de keuzes van Vanhaezebrouck worden weinig vraagtekens geplaatst. “Want voor het overige is het simpel bij hem: als je presteert op training, krijg je kansen. Dat bleek in februari, toen ik tegen Qarabag plots weer onder de lat stond.”