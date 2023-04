Sterkhouder van Union SG: "Die buitenlandse competitie is een interessante optie"

Union SG heeft er opnieuw een sterk seizoen op zitten. Dat zou wel eens kunnen zorgen voor een reeks vertrekkers.

Eén van de mannen die uitdrukkelijk in beeld komt voor een vertrek is Bart Nieuwkoop. De Nederlander heeft een contract tot medio 2024 bij Union SG. Gesprekken over een contractverlenging zijn er in ieder geval niet geweest.

“Ik ben 27 en ik ben ambitieus. Misschien wil ik iets anders proberen. Maar aan de andere kant is het sportief gezien bijna onmogelijk om een betere stap te zetten. We zullen aan het einde van het seizoen moeten zien wat de beste optie is voor mij en voor de club”, klinkt het in La Capitale.

Nieuwkoop ziet meteen ook waar hij goed tot zijn recht zou komen mocht hij een transfer naar het buitenland maken. “De Italiaanse competitie is een interessante optie, omdat ze daar vaak 3-5-2 spelen, zoals bij Union. Dat is een goed systeem voor de vleugelspelers.”

Toch blijft Nieuwkoop in de eerste plaats hopen op een goed gesprek met zijn huidige werkgever, al verwacht hij niet dat dit al voor de play-offs zal gebeuren.