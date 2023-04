Marc Degryse weet de reden voor het zwakke seizoen van Hans Vanaken

Club Brugge speelde een zwak seizoen in de Jupiler Pro League. Ook voor Hans Vanaken werd het een jaar om snel te vergeten.

Club Brugge begon het seizoen met een historische kwalificatie voor de achtste finale van de Champions League, maar in de nationale competitie liep het voor blauwzwart veel minder dan verwacht.

Twee à drie mindere matchen kostten uiteindelijk Carl Hoefkens zijn kop, maar ook zijn opvolger Scott Parker kon geen lijn in de ploeg brengen. Rik De Mil staat vandaag met de rug tegen de muur om play-off 1 te behalen.

Hans Vanaken was de voorbije jaren de rots in de branding bij Club Brugge, maar dit seizoen maakte hij een totaal uitgebluste indruk. Voor analist Marc Degryse is het vrij duidelijk hoe het zover kon komen voor Vanaken.

“Als het collectief ineen zakt, komen de individuele gebreken naar boven. Iedereen heeft zijn beperkingen. Ineens is Vanaken een beetje te traag, vecht hij niet genoeg…”, klinkt het bij Het Laatste Nieuws.

Maar er is voor Degryse nog veel meer dat de ferme dip van Vanaken heeft veroorzaakt. “Daarom was dat duo Vanaken-Vormer zo'n fantastische combinatie. Hoe goed je ook bent, het is even belangrijk hoe je omringd bent.”