Reviewcommissie dreigt voor Dieumerci Mbokani, maar SK Beveren kan het slim aanpakken

Dieumerci Mbokani scoorde zaterdag twee keer voor SK Beveren, maar had in de eerste helft wel uitgesloten kunnen worden.

SK Beveren klopte Beerschot met 3-0 en blijft zo in de race om de titel te pakken in de Challenger Pro League. De achterstand op leider RWDM blijft één puntje.

Al had het even goed gekund dat Mbokani in de eerste helft uitgesloten werd. Hij maakte een trap- en slaande beweging naar Beerschotverdediger Konstantopoulos.

Hervé Matthys zag het allemaal gebeuren. “Volgens mij had Mbokani altijd uitgesloten moeten worden. De scheidsrechter zei dat hij niks had gezien. Het blijft een drama dat er in onze reeks geen VAR is”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Veel zal Beerschot er niet mee zijn, maar in de Challenger Pro League is er wel nog de Reviewcommissie die de actie van Mbokani kan oppikken.

Als het zover komt, kan het Bondsparket een minnelijke schikking doen, maar als Beveren daar niet mee akkoord gaat, dan moet het dossier langs het Disciplinair Comité passeren. Dat vergt wat tijd, waardoor Mbokani wellicht niks van dit seizoen zou moeten missen.