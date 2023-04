Filip Joos komt met opvallende tip voor Jelle Vossen: "Ik zou hém bellen, anders waren het krokodillentranen"

Zulte Waregem is gedegradeerd naar de Challenger Pro League. En dus rest de vraag: wat met bepaalde spelers?

Ruud Vormer gaf al aan dat hij niet wil spelen in 1B, ook Zinho Gano zou wel eens kunnen verkassen en er zullen nog wel spelers zijn.

Maar wat met bijvoorbeeld Jelle Vossen? Die is einde contract en sluit voorlopig niets uit. Zelfs praten met Zulte Waregem niet, zo lijkt het.

© photonews

Veel zal afhangen van welke clubs interesse tonen in de ervaren spits, die ondertussen 34 is. In Extra Time werd er ook gedebatteerd over het verhaal.

"Hij heeft nog te veel kwaliteiten om in 1B te spelen. Hij heeft nog zijn plaats bij een ploeg uit de buik van het klassement", meent Franky Van der Elst.

"Maar noem maar eens een ploeg waar hij nu nog basisspeler is in 1A", pareerde Wesley Sonck. "Hij beseft dat het heel moeilijk zal worden, want hij wil nog graag voetballen."

Mechelen

Waarop Filip Joos met een opvallende tip kwam: "Was ik hem, dan belde ik dus naar Steven Defour. KV Mechelen heeft geen spits."

"Uiteraard moet hij vanuit zijn situatie dan zeggen dat hij niet meer het onderste uit de kan haalde. En ik ga overdrijven, maar anders toonde hij krokodillentranen. Of dan trekt hij niet de juiste gevolgtrekking uit zijn echte tranen en is het een krokodillenbesluit."