Gent opent contractbesprekingen, maar voor twee oudgedienden lijkt het einde verhaal bij Buffalo's

AA Gent is begonnen met de kern voor volgend seizoen samen te stellen. Er zijn immers heel wat spelers einde contract. En niet de minsten. Niet allemaal mogen ze rekenen op een verlenging.

Met Sven Kums wordt er wel gesproken. De 35-jarige middenvelder is amper geblesseerd en was dit seizoen toch één van de sterkhouders. De onderhandelingen lopen, maar Kums zelf is er nog niet uit. Hij wil liefst een verlenging voor twee seizoenen, terwijl Gent maar één seizoen biedt, weet Het Nieuwsblad.

Voor wie het wel einde verhaal lijkt bij de Buffalo's is Vadis Odjidja. Er lopen geen onderhandelingen met de kapitein, die een absolute grootverdiener is bij de club. Fysiek lijkt hij het ook allemaal niet meer aan te kunnen.

Ook Bruno Godeau, Sulayman Marreh en Laurent Depoitre lijken op zoek te mogen gaan naar een nieuwe club. Bij die laatste is het wel afwachten wat er gebeurt nu hij zijn achillespees gescheurd heeft. Darko Lemajic lijkt wel te mogen blijven.