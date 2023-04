Speler van Club Brugge voor de rechtbank gestraft voor zware overtreding

Voetballers en auto's, het is vaak een verkeerde combinatie. Ook nu weer moest een speler van Club Brugge zich voor de rechter verantwoorden.

Op 13 februari van vorig jaar werd Eduard Sobol geflitst op de A11 in de richting van Knokke. Hij reed er 134 kilometer per uur, maar daar is de toegelaten snelheid slechts 90 kilometer per uur.

Sobol, die in januari richting Strassbourg verkaste, dacht dat hij er 120 mocht rijden, al zat hij ook nog een flink stuk boven die snelheid. Hij werd ook verdacht van rijden zonder rijbewijs, maar daarvan werd hij vrijgesproken.

Sobols advocaat vroeg de rechter om hem geen rijverbod op te leggen, maar daar ging de politierechtbank niet in mee. Hij kreeg een rijverbod van 15 dagen en een geldboete van 600 euro. De helft daarvan is ook met uitstel.