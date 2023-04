Benson trapt Burnley naar titel, dit heeft Vincent Kompany te zeggen

Burnley werd dinsdagavond kampioen in The Championship. Het won met 0-1 bij Blackburn Rovers dankzij een doelpunt van Manuel Benson.

Invaller Manuel Benson bewees nog maar eens zijn waarde voor Burnley. Hij scoorde het enige doelpunt tegen Blackburn, waardoor de troepen van Vincent Kompany de titel beet hebben.

Ze hebben er eventjes op moeten wachten, maar nu was het eindelijk zover. “Ik ben zeer blij en trots natuurlijk”, reageerde Kompany na afloop van de wedstrijd. “En dankbaar.”

Als trainer is het totaal anders om een titel te pakken, zo vertelt onze landgenoot. “Als speler begrijp je waarom je op een podium verschijnt, door een doelpunt of een magisch moment. Als trainer draait het eerder om de mensen rondom je. Ik heb het privilege gehad om in een uitstekende sfeer te kunnen werken dit seizoen. Een fantastische ervaring.”

In de Championship worden gigantisch veel wedstrijden gespeeld. “Het draaide dit seizoen niet zozeer om onze stijl, wel de persoonlijkheden. Er zijn héél véél matchen, het is echt wedstrijd na wedstrijd na wedstrijd. Om dan constant te zijn, moet je mentale kracht hebben en dat hebben we laten zien als groep.”

Als Kompany en Burnley ook nog winnen tegen Bristol City en Cardiff City komen ze uit op maar liefst 101 punten. Nog maar drie ploegen deden ooit beter in de Engelse tweede klasse.