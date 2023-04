Franky Van Der Elst heeft geen goed nieuws voor de supporters van RSC Anderlecht

RSC Anderlecht staat voor een heel belangrijke zomermercato. De problemen van dit seizoen moeten dringend opgelost worden.

RSC Anderlecht maakte onder Vincent Kompany de nodige progressie, al bracht dat de ploeg nog niet aan de top van de Belgische competitie. Het seizoen 2022-2023 deed paarswit echter een fiks aantal stappen terugzetten in de evolutie.

RSC Anderlecht is dan ook maar een schim meer in vergelijking met wat het vroeger was. De overname door Marc Coucke deed heel wat lijken uit de kast vallen en ondanks heel wat kapitaal is van een opmars geen sprake meer.

Ook de structuur van de club is bijzonder moeilijk om vooruitgang te boeken. Je zit nu met een niet-uitvoerende voorzitter, maar hebt ook Jesper Fredberg als CEO of Sports. Wie echt de beslissingen neemt is dan ook niet duidelijk.

En snel alles deze zomer oplossen zit er niet in. “Anderlecht heeft een matig elftal. Maar je krijgt dit niet opgelost in één mercato”, heeft Franky Van Der Elst geen goed nieuws voor de fans van Anderlecht.