Fredberg laat zich uit hoe samenwerking met niet-uitvoerend voorzitter Vandenhaute nu verloopt

Wouter Vandenhaute nam bij Anderlecht een stap terug nadat de supporters door het teleurstellende seizoen aandrongen op zijn ontslag.

Wouter Vandenhaute is intussen bij RSC Anderlecht de niet-uitvoerende voorzitter van de club. Hij blijft echter onder vuur liggen en de supporters dringen nog altijd aan op een ontslag. Zover is het nog niet gekomen.

CEO of Sports Jesper Fredberg geeft in een interview met Het Laatste Nieuws aan hoe zijn samenwerking met de voorzitter verloopt. “Ik heb een goeie band met hem en hij laat ons ons werk doen. Hij werkt in de achtergrond”, klinkt het.

Veel vrijheid dus, maar op bepaalde momenten kan Fredberg niet anders dan in overleg gaan met de voorzitter. “Onze samenwerking is goed en uiteraard informeer ik hem over wat we willen doen, maar de discussie over spelers is iets tussen mezelf, onze staf en de scoutingscel. Dat behandelen we hier, maar ik moet uiteraard rapporteren als we geld nodig hebben.”

Over een mogelijk ontslag van Vandenhaute wil Fredberg zich niet uitlaten. Hij ontwijkt de vraag op alle mogelijke manieren. “Ik hoop dat iedereen met een hart voor deze club samen iets wil bereiken. Ik wil de club verenigen. Als we intern en extern niet verenigd zijn, dan lukt het nooit.”