Hein Vanhaezebrouck haalt nog eens stevig uit: "Dat is bullshit" en "Waar is het respect?"

KAA Gent opent vrijdag tegen KVC Westerlo play-off 2. Dat had niemand een week geleden nog durven vermoeden.

Dat play-off 1 werd gemist door een nederlaag tegen KV Oostende in eigen huis? Dat is hard aangekomen. "Het was slikken", geeft coach Hein Vanhaezebrouck toe op zijn persconferentie. "Ook door de manier hoe de groep is benaderd uit alle hoeken."

"Als het drama is, dan sta ik op de barricade voor mijn groep. Ik en mijn staf kunnen als enige inschatten wie klaar is om te spelen of in te vallen. Odjidja was gewoon fitter dan Hong bijvoorbeeld."

"Het was een moeilijk seizoen met veel afwezigen. Dan moet er ook respect zijn als er een mindere match gespeeld wordt. Zeggen dat we niet scherp waren en dat de focus er niet was, dat is gewoon bullshit."

En de coach van KAA Gent ging verder in een uiteindelijk lange persconferentie van uiteindelijk 31 minuten lang.

Depoitre

Ook de blessure van Laurent Depoitre (en wat er over hem verscheen achteraf) kon er bij de coach niet in: "Hij is negen maanden geblesseerd met een gescheurde achillespees die helemaal gezond was."

"Dan lees ik dat de club afscheid van hem wil nemen. Hij ligt nog een jaar onder contract en is in dat jaar megalang buiten strijd. En dan zoiets schrijven? Waar is het respect? Onvoorstelbaar."