Antwerp is afhankelijk van één man voor de titel: "Alles staat of valt met hem"

Antwerp doet de komende weken een gooi naar de dubbel. Zondag in de bekerfinale kunnen ze hun seizoen al helemaal goed maken, maar het kan zoveel mooier worden. Volgens Patrick Goots zijn ze wel afhankelijk van één man.

Die man is Vincent Janssen, de enige echte spits in de kern van The Great Old. ”Bij Antwerp staat of valt alles met Vincent Janssen. Hij scoort, is zeer balvast en werkt zich elke match te pletter", aldus Goots in HBvL.

Als hij er niet bij is, zoals tegen STVV, merk je dat onmiddellijk. "Van Bommel probeerde dat op te lossen door Kerk en Balikwisha samen voorin te laten spelen, maar het viel toch op hoe Janssen gemist werd. Antwerp heeft op die positie gewoon te weinig alternatieven, zeker nadat Frey deze winter vertrok."

Antwerp kan wel rekenen op een sterke verdediging, maar voor het socreverloop rekent het op zijn Nederlander. "Achterin mag Antwerp dan wel sterk zijn, voorin heeft het in de breedte veel minder luxe.”