Roberto Martinez heeft wat te zeggen over titel van Vincent Kompany

Vincent Kompany werd deze week kampioen met Burnley. Volgend seizoen treedt de ploeg aan in de Premier League.

Roberto Martinez is momenteel aan de slag als bondscoach van Portugal, nadat hij na het WK in Qatar zijn overeenkomst met de Rode Duivels niet meer wenste te verlengen.

In een interview met Eleven Sports heeft hij het onder andere over Vincent Kompany die hij nog als speler onder zijn hoede had, maar die nu furore maakt als trainer.

“Als speler dacht Vincent al als een trainer”, vertelt Roberto Martinez. “Hij sprak veel en was altijd geïnteresseerd: in de tegenstander, hoe we zouden verdedigen... Hij dacht mee. Daarna ging hij zelfs een stapje verder en dacht hij na over hoe hij onze spelers kon verbeteren. Hij had altijd al de mentaliteit van een trainer.”

De titel met Burnley is volgens Martinez niet iets wat je zomaar pakt. “De Championship is écht een moeilijke competitie. Wat hij doet, toont aan dat hij er klaar voor is. Hij heeft al zijn ervaringen op een goede manier verwerkt tot zijn eigen methode, die goed aanslaat. Ik ben heel trots dat hij het zo goed doet.”