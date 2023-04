Absolute transferbom: 'Neymar na overname naar deze Premier League-club'

Het is al een tijdje onzeker wat Neymar gaat doen en hier en daar werd hij al gelinkt aan een transfer. Nu is er nieuws, of toch bijna.

Neymar zou wel eens een transfer naar de Premier League kunnen maken. Daar zou de Braziliaan nog meer poen kunnen scheppen. In 2017 kwam hij voor 222 miljoen euro naar Parijs, ondertussen lijkt hij stilaan een beetje uitgekeken op de stad en PSG. © photonews En dus klopt Manchester United nu aan om de superster los te weken en naar de Premier League te brengen. Al is er wel nog een ferme voorwaarde. United moet eerst worden overgenomen door Sheikh Jassim bin Hamad al Thani. Transfer De steenrijke Qatarees zou na de overname meteen werk willen maken van Neymar, die een ambassadeur was voor het WK in Qatar en daar goede connecties heeft. Of een en ander snel in kannen en kruiken zal raken? Dat is nog een andere vraag, maar volgens The Sun is Neymar alvast prioriteit van Jassim.