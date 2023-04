Steven Defour schuwt de superlatieven niet dag voor bekerfinale

In 2011 pakte hij al eens de Beker van België met Standard, nu kan hij het als coach doen voor 'zijn' Mechelen.

KV Mechelen begint als underdog aan de bekerfinale en dat beseffen Rob Schoofs en Steven Defour allebei heel goed op de persconferentie de dag voor de finale.

"Wij willen elke wedstrijd spelen om te winnen, maar Antwerp moet eigenlijk winnen", vatte Schoofs het kort samen.

© photonews

Steven Defour van zijn kant wil met de club van zijn hart heel graag een prijs pakken. "Als ik deze beker win, is het de belangrijkste trofee uit mijn carrière", is hij ferm.

"Iedereen heeft stress voor deze wedstrijd. Maar het is gezonde stress. Alles of niets, op elke manier. We zijn geen favoriet, dus kunnen we alles geven zonder extra druk."

Grasmat

De grasmat voelen is bovendien een voordeel voor Mechelen: "Het veld is veel groter dan in Mechelen, dus we moeten aanpassen."

"Dan is het goed dat we hier kunnen trainen", meent de coach van KV Mechelen. De finale begint zondag om 14.30 uur.