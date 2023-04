Merveille Bokadi toont ambities bij Standard: "Willen absoluut Europees voetbal spelen"

Cercle Brugge en Standard hebben de punten gedeeld in hun eerste wedstrijd in play-off 2. Achteraf waren de meningen dan ook verdeeld.

Voorin toonde Standard niet al te veel, meer in de defensie toonden ze zich wel heel solide. De 0-0 was dan eigenlijk ook geen grote verrassing.

"We kennen hun spel en wilden goed reageren en in blok blijven staan", aldus Merveille Bokadi na de puntendeling op Jan Breydel.

Ambities

"Niet veel ploegen kunnen een resultaat neerzetten op bezoek bij Cercle Brugge. We hadden een aantal goede kansen, maar we hadden efficiënter moeten zijn."

"We willen op dit elan doorgaan en iets maken van play-off 2. We willen absoluut Europees voetbal spelen en dus gaan we er ook tegen Westerlo tegenaan."