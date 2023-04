Rode Duivel eist hoofdrol op in bekerfinale met invalbeurt en doelpunt

In Nederland stond op zondag de bekerfinale op het programma. Een Belg eiste daarin een hoofdrol op.

Of we Eden Hazard volgend seizoen bij Ajax Amsterdam gaan zien? Dat is nog maar de vraag. Maar ondertussen was er wel de bekerfinale.

En daarin was het Thorgan Hazard die een hoofdrol wist op te eisen, door de 1-1 te maken voor PSV Eindhoven tegen Ajax Amsterdam.

De Rode Duivel was die andere Belg Bakayoko komen vervangen en wiste zo een owngoal uit de eerste helft uit.

Penalty's

Uiteindelijk kregen we strafschoppen en daarin trok PSV dus aan het langste eind. Thorgan Hazard zette daarin ook een elfmeter om.

Bij de Amsterdammers misten Brobbey, Timber en Alvarez. Voor Ajax Amsterdam lijkt het op die manier een seizoen zonder prijzen te gaan worden.