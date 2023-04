Wouter Vrancken doet opvallende uitspraken over Racing Genk en andere titelkandidaten

Wouter Vrancken en Racing Genk ontvangen Club Brugge voor hun eerste match van de Champions' Play-offs. Maar Vrancken wil vooral de druk afhouden.

Racing Genk stond bijna de hele reguliere competitie aan de leiding. Het lijkt nu nog meer van moeten voor Genk omdat het zo lang aan de leiding stond, maar dat vindt Wouter Vrancken niet. Volgens hem heeft zijn ploeg al twee (play-offs halen en reguliere competitie winnen) doelstellingen behaald.

"Het spreekt voor zich dat we vol voor de titel gaan en dat we teleurgesteld gaan zijn als we die mislopen, maar we hebben het minst te verliezen van alle ploegen die de Champions’ Play-offs spelen", zegt hij toch wat verrassend op de clubwebsite.

"Voor het seizoen begon, was iedereen het erover eens dat Club Brugge qua kern en budget de grootste favoriet was voor de titel. Met de budgetten die Antwerp ter beschikking heeft, ging het een tweestrijd worden. En sinds Union in de eerste klasse speelt, is het gewoon een goeie stabiele ploeg", klinkt het nog.

Eigen DNA niet verloochenen

Vrancken wil ook in de play-offs van eigen sterkte uitgaan. "We gaan vrijuit onze kans. Onze club heeft een duidelijk DNA van mooi en verzorgd voetbal. Daar gaan we niet vanaf stappen nu Play-Offs eraan komen. We willen goals maken. Wachten tot de tegenstander een fout maakt en tussendoor zelf eentje binnen leggen, zo zitten wij hier niet in elkaar."