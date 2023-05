Patrick Goots haalt één speler van Antwerp eruit voor puntje van kritiek

De overmacht van Royal Antwerp FC in de bekerfinale was groot. Misschien zelfs te groot voor KV Mechelen.

Royal Antwerp FC moest het vat lang niet tot op de bodem ledigen om de bekerfinale te winnen. Dat vat ledigen, dat hebben de supporters na de bekerwinst wel gedaan.

Toch moet Antwerp daarmee opletten, zeker in de play-offs. “Speel je zulke momenten niet goed uit in de play-offs, dan kan dat tegen topclubs als Genk, Union en Club Brugge zuur opbreken”, klinkt het bij Patrick Goots in Gazet van Antwerpen.

Hij haalt er één speler uit bij The Great Old. “Calvin Stengs heeft ongelofelijk goede voeten, maar hij kapt en draait te veel. Ach, ‘t is slechts een puntje van kritiek. Antwerp heeft alweer gewonnen en kreeg opnieuw geen doelpunt binnen. Dan is het plezant voetballen.”

En dan moet het belangrijkste nog komen. “Na dit knalseizoen moet Antwerp de kers op de taart zetten door eerste of tweede te worden. Een deelname aan de Champions League, daar doet voorzitter Paul Gheysens het uiteindelijk voor.”