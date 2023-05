Promotie in Engeland heeft ook verstrekkende gevolgen in ons land: "Belgische profclub staat ook te koop"

Naast Burnley is ook de tweede rechtstreekse promovendus in The Championship bekend. En dat kan zijn gevolgen hebben.

Sheffield United won afgelopen weekend nog met 4-1 van Preston North End en is helemaal zeker van de top-2 in The Championship. De titel? Die moesten ze laten aan het Burnley van Vincent Kompany. Maar de promotie is dus wel een feit. En dat kan gevolgen hebben. Ook voor ... Beerschot. Sheffield en Beerschot hebben namelijk dezelfde eigenaar: de Saudische prins Abdullah bin Mosaad. En die zou mogelijk zijn speeltjes in Europa beu zijn. Bovendien lijkt hij ook niet echt kapitaal genoeg te hebben om volop te investeren in een club in de Premier League. Beerschot "Hij wil Sheffield én Beerschot verkopen", aldus Bert Sterckx in De Tribune op maandagavond. "Zijn zakken zijn niet diep genoeg." "Hij wil ook de miljoenen die hij in Beerschot investeerde terugverdienen. Al moet hij misschien nog investeren om ook bij Beerschot voor promotie en meerwaarde te zorgen."