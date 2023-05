Ex-coach Club Brugge heeft verrassend nieuws over zijn toekomst: "Wens om daar trainer te worden, is er nog steeds"

Alfred Schreuder is momenteel een trainer zonder club, maar wordt nadrukkelijk in verband gebracht met Club Brugge en het Griekse Olympiacos. Toch heeft de Nederlandse trainer de wens om bij één van zijn clubs als oud-speler aan de slag te gaan.

Schreuder speelde zes seizoenen als speler voor NAC Breda. De vijftigjarige oefenmeester was na zijn vertrek bij Blauw-Zwart trainer van Ajax, maar dit werd geen succes bij de club uit Amsterdam.

Bij het Algemeen Dagblad in Nederland vertelde de coach over zijn nog steeds warme gevoelens richting NAC. "Ieder weekend kijk ik naar de uitslag van NAC. Dat gevoel zit heel diep. Ik was er speler, maar ook supporter", vertelt de ex-coach van FCB.

Zo is het dan nog maar de vraag of Schreuder interesse heeft in een nieuw ambtstermijn bij de landskampioen. Rik De Mil staat momenteel aan het roer bij de Bruggelingen, maar het lijkt toch aan te raden dat Brugge op zoek gaat naar een nieuwe hoofdcoach voor het volgende seizoen.