Marco Van Basten haalt scherp uit naar Ajax-spelers: "Hij is een snurker eerste klas en technisch te weinig"

Na de verloren bekerfinale van Ajax tegen PSV kwam ex-speler Marco Van Basten nog eens terug op de wedstrijd. Volgens de analist werd er een fout gemaakt door verdediger Devyne Rensch waardoor Thorgan Hazard de 1-1 kon scoren aan de tweede paal.

Bij het nederlandse voetbalprogramma Rondo zagen ze dat Thorgan Hazard een mooie loopactie maakte voorafgaand aan de 1-1, maar werd de verdediger toch op de korrel genomen door de oud-speler. "Die Rensch is natuurlijk ook een snurker eerste klas, die glijdt weer uit anders blokt hij die bal gewoon", vertelt de analist.

Van Basten was ook kritisch voor aanvaller Brian Brobbey die niet wist te scoren voor een open doel met zijn mindere linkerbeen. "Ik vind hem technisch heel pover. Zijn technische bagage is dusdanig matig dat hij dit soort kansen mist. Voor doel is hij gevaarlijk, maar als het over de Ajax-opleiding gaat die staat voor techniek vind ik dit heel beperkt voor een spits."

Zo won de club uit Eindhoven de KNVB-beker na strafschoppen en was dit een serieuze domper voor de Amsterdammers. Beide clubs staan momenteel tweede en derde in de Eredivise met een achterstand van 8 punten op de leider Feynoord.