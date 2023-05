'Club Brugge heeft uitgaande deal van sterkhouder helemaal rond'

Club Brugge staat voor een heel drukke transferzomer. Het is uitkijken wie er in de eerste plaats allemaal vertrekt.

Na het mindere seizoen moet Club Brugge deze zomer uitpakken op de transfermarkt. Er zal hoe dan ook grote kuis gehouden worden in de selectie. Sommige jongens mogen vertrekken, als er een goed bod is.

Ook al is de competitie bijlange nog niet afgelopen, toch is blauwzwart al hard bezig om de nodige deals te sluiten. Ook Tajon Buchanan is één van de spelers die deze zomer zeker naar de uitgang begeleid kan worden.

Hij lijkt de eerste grote naam te zijn die hoe dan ook vertrekt. Volgens het gerenommeerde The Athletic is de deal voor de Canadees met Inter Milan zo goed als helemaal rond. De gesprekken zouden in een ver gevorderd stadium zitten.

Volgens The Athletic zou de transfersom vijftien miljoen euro bedragen. Tien procent van dat bedrag gaat nog naar New England Revolution, de ploeg in zijn thuisland waar Club Brugge Buchanan wegplukte.