Het vergiftigde geschenk: hoe Antwerp als het nét naast titel grijpt ook een dik Europees probleem kan krijgen

Antwerp heeft de Beker van België gepakt. Ze kunnen bovendien ook nog de titel pakken. Maar wat als dat niet lukt?

Als Royal Antwerp ook de titel pakt, dan mogen ze de play-offs van de Champions League in en het daar opnemen tegen een andere kampioen uit een kleiner land.

Zelfs bij een nederlaag tegen pakweg Dinamo Zagreb, Molde of Young Boys is The Great Old zeker van Europees voetbal tot Nieuwjaar via de poules van de Europa League.

© photonews

Als Antwerp de competitie afsluit als derde of vierde, dan zijn ze als bekerwinnaar zeker van de play-offs in de Europa League en dus zeker van de Conference League-poulefase.

Een scenario waarbij Antwerp eind augustus alweer geen Europees voetbal meer speelt? Dat zou eventueel kunnen als het tweede wordt.

Waterval

Via het watervalsysteem zou het dan - als het drie keer na elkaar verliest - uit elke competitie vallen, omdat ze een ronde vroeger in de Champions League moeten aantreden.

In die tweede kwalificatieronde zijn het nummer 2 uit Zwitserland (Lugano, Servette, Luzern of Basel?), Oekraïne (Dnipro?) en Griekenland (Panathinaikos of AEK Athene?) mogelijke tegenstanders. Daarna is er de derde voorronde in CL of EL en daarna de play-offs in CL, EL of ECL.