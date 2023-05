Ex-Club Brugge-speler slaat Milan-Belgen KO en zorgt voor een moeilijke opdracht bij de Rossoneri

Op de midweekspeeldag in Italië heeft AC Milan met 1-1 gelijk gespeeld tegen Cremonese. Bij de club uit Milaan stonden er vier Belgen aan de aftrap, maar zij konden ook niet verhinderen dat Milan onderuit ging in het eigen San Siro.

Charles De Ketelaere, Divock Origi, Aster Vranckx en Alexis Saelemakers stonden aan de aftrap bij de Rossoneri. Na een kwartier scoorde Saelemakers de 1-0, maar dit doelpunt werd afgekeurd.

De brilscore bleef lang op het bord staan tot voormalig Club-speler David Okereke een mooie actie maakte waarbij hij 2 verdedigers omspeelde en zo de 0-1 raak trof. In de absolute slotfase van de wedstrijd bracht Milan de bordjes nog in evenwicht en werd het 1-1. Cremonese doet zo een gouden zaak voor het behoud in de Serie A. Milan daarentegen zakte weg naar de zesde plaats en moet vrezen dat het geen Europees voetbal speelt volgend seizoen.

De aanvaller werd een paar seizoenen geleden nog gehaald door FCB voor 8 miljoen euro, maar kon nooit overtuigen in Jan Breydel. Na zijn uitleenbeurt aan Venezia werd hij definitief overgenomen door Cremonese. Dit seizoen was de Nigeriaanse aanvaller al goed voor zeven doelpunten in de Serie A en bewijst zo dat hij van meerwaarde is voor Cremonese in volle degradatiestrijd.