'Noa Lang moet zelf moeilijke keuze maken: nog amper twee opties'

Er werd verwacht dat Noa Lang eenzelfde transfer als Charles De Ketelaere ging maken. Voorlopig zit hij echter nog altijd bij Club Brugge.

De interesse was groot voor Noa Lang en kwam uit alle hoeken. Ook nu zijn er nog ploegen geïnteresseerd om de Nederlander van Club Brugge in te lijven, maar de situatie is totaal anders dan een jaar geleden.

Toen was er sprake van een transferbedrag tussen de 25 tot 30 miljoen euro. Club Brugge zou zijn vraagprijs zelf gezakt hebben tot 20 miljoen euro, maar de meeste ploegen lijken niet meer dan 15 miljoen euro op tafel te willen leggen.

Volgens Fichajes zijn er nog twee keuzes voor Lang: Juventus en AC Milan. Juventus komt uit een moeilijke periode en wil volgend seizoen de absolute top van de Serie A het weer heel moeilijk maken.

Bij AC Milaan lijkt de positie voor Lang concreter. Daar wordt hij de opvolger van Brahim Diaz die terugkeert naar Real Madrid na een uitleenbeurt. Hoe dan ook lijkt de keuze vooral bij Noa Lang zelf te liggen. Het juiste bod zal wel op tafel komen, zo oordeelt Fichajes.