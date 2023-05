'Club Brugge gaat met Feyenoord de concurrentie voor een middenvelder aan'

Club Brugge zou een nieuwe middenvelder op het oog hebben. Ze gaan voor Hugo Vetlesen.

Hugo Vetlesen speelt voor Bodö/Glimt en heeft nog een contract tot midden 2025. Daar vormt hij de draaischijf van het team. De centrale middenvelder scoorde in het seizoen 2022 16 keer en gaf daarbij ook 12 asissts in de Noorse competitie.

Daardoor geniet Vetlesen van wat buitenlandse belangstelling. Feyenoord zou interesse in de middenvelder hebben, maar TransferNieuwsNL meldt dat ook Club Brugge veel interesse in de Noor zal hebben. Dat wordt een mooie concurrentiestrijd waarin Club mogelijk nog een extra troef in handen heeft. Vetlesen is in België geboren.

Club Brugge heeft serieuze belangstelling in FK Bodø/Glimt middenvelder Hugo Vetlesen. Deal zou zomaar in een stroomversnelling kunnen belanden. May 4, 2023

Als Club de Noor kan binnenhalen, zal het wellicht ook enkele miljoenen moeten neertellen. Momenteel is zijn transferwaarde op Transfermarkt 4,5 miljoen euro.

Vetlesen kwam ook al eens uit voor de Noorse nationale ploeg. Momenteel heeft hij één interland op zijn teller staan.