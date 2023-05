Deze uitleg heeft Referee Department klaar waarom Cercle geen strafschop kreeg tegen Standard

In de 77ste minuut van het duel tussen Cercle Brugge en Standard claimde groenzwart een strafschop. Maar het kreeg die niet.

Cercle Brugge en Standard speelden op de eerste speeldag van de Europe Play-Offs 0-0 gelijk. Een klein kwartier van het einde wou Cercle Brugge een penalty nadat Canak in de rug van Siquet sprong. Maar de elfmeter kwam er niet.

“Het Referee Department zou voor een penalty gegaan zijn, want er was contact. Bij voorkeur had de scheidsrechter op het veld die beslissing genomen”, zegt Bertrand Layec, de baas van de scheidsrechters.

Al blijft de vraag dan wel waarom de VAR niet tussenbeide kwam. “Je moet weten dat niet alle fases die op het veld gebeuren systematisch bekeken worden. De VAR bekijkt het totaalplaatje. In dit geval was hij van oordeel dat het contact niet volstond voor een penalty. Op basis van de intensiteit, de kracht en het gebruik van de armen.”

En Layec probeert het nog wat meer te duiden. “We zijn ook duidelijk dat de verdediger van Standard eerst naar de bal kijkt en daarna de aanvaller raakt. Omdat die in de lucht hangt, lijkt het spectaculairder. Als we dit allemaal in beschouwing nemen, dan begrijpen we dat de VAR heeft besloten dat het geen duidelijke fout is en dat ze dus niet zijn tussengekomen.”