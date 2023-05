Wouter Vrancken is niet onder de indruk van Antwerp: "Ze hebben er mij niet anders doen naar kijken"

KRC Genk gaat zondag op bezoek bij Antwerp. Antwerp zit momenteel in de goede flow, maar Wouter Vrancken is niet onder de indruk.

Antwerp is momenteel de ploeg van het moment. Het pakte de beker tegen KV Mechelen en woensdag won het met 0-2 op het veld van Union na een sterke prestatie.

Zondag ontvangt Antwerp leider Genk en spelen beide teams voor de 1e plaats. "De stand op 4 juni interesseert me meer dan die na de match tegen Antwerp", vertelde Wouter Vrancken op een persconferentie.

Vrancken beseft wel dat het een zware wedstrijd wordt: "Ze hebben een heel goede organisatie en dat zie je ook aan de clean sheets. Ook zijn ze heel gevaarlijk in de omschakeling."

Al is de trainer niet onder de indruk van Antwerp. "We hebben ze zoals altijd geanalyseerd. Laat ons zeggen dat die wedstrijd mij niet verrast heeft of me anders naar Antwerp heeft doen kijken", besloot Vrancken.