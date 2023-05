Mathijssen haalt verhaal van Sterchele geregeld nog eens boven: "Onlangs weer nodig gehad"

Maandag is het vijftien jaar geleden dat François Sterchele overleed na een ongeval. Jacky Mathijssen was op dat moment trainer van Club Brugge.

Sterchele crashte in de vroege ochtend met zijn Porsche tegen een boom. Trainer Jacky Mathijssen had enkele weken voordien nog een belerende vinger voor zijn spits over zijn wagen.

“Ik heb hem een paar weken voor dat ongeluk nog uit het hoofd proberen praten om met zo'n snelle wagen rond te rijden. Een gocart, zo noemde ik dat. Hij vond dan weer dat ik met een bompamobiel reed”, vertelt Mathijssen aan Gazet van Antwerpen.

Mathijssen moet nog vaak terugdenken aan Sterchele, ook door wat spelers op dit moment doen. “Onlangs scheurde een van de spelers van de nationale belofteploeg me aan veel te hoge snelheid voorbij op weg naar het trainingscentrum in Tubeke. Ik heb die jongen daar nadien over aangesproken en het hele verhaal van Sterchele verteld.”

Het maakt Mathijssen wat filosofisch. “Om mijn geweten te sussen? Misschien. Maar toch vooral om zo'n jonge gast even te doen stilstaan bij de gevaren van zijn gedrag. Het kan zomaar ineens voorbij zijn.”