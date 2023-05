Dit nieuws mocht niét uitlekken: 'AS Monaco bereidt achter de schermen verkoop voor en wil Cercle Brugge lozen'

AS Monaco wil Cercle Brugge lozen. De hoofdaandeelhouder van de groenhemden is achter de schermen op zoek naar een overnemer. De Fransen ontkennen in alle toonaarden.

Volgens Het Laatste Nieuws wil AS Monaco af van Cercle Brugge. De Monegasken betaalden in 2017 een slordige vijf miljoen euro voor zestig procenten van de aandelen. De voorbije seizoenen werd telkens geld in de club gepompt, maar de return is héél klein.

In totaal pompte Monaco al zo’n vijftig miljoen euro in De Vereniging. De Franse topclub stalde de voorbije seizoenen tal van spelers in West-Vlaanderen. Maar geen enkele van die huurlingen speelde achteraf een hoofdrol in de A-kern van Le Rocher.

We hebben niet de intentie om Cercle Brugge te verkopen

Monaco ontkent overigens dat een verkoop wordt voorbereid. “We hebben de intentie niet om te verkopen”, klinkt het in een reactie. “AS Monaco is tevreden met de huidige resultaten van Cercle en zal het team volledig steunen in de toekomst.”