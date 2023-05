Hein Vanhaezebrouck geeft opnieuw extra uitleg bij wat Gift Orban doet

Deze week werd Gift Orban in verschillende media vergeleken met Didier Lamkel Zé. Iets wat voor Hein Vanhaezebrouck niet kan.

Voor Hein Vanhaezebrouck is er geen enkele parallel te trekken tussen Gift Orban en Didier Lamkel Zé. Dat liet de trainer van KAA Gent dit weekend nog maar eens duidelijk horen.

Er kwam opnieuw heel veel kritiek op Gift Orban, omdat hij bij de start van de tweede helft een bal van in de middencirkel op de lat trapte. Beelden van zijn actie leidden zelfs tot heel veel racistische reacties.

Hein Vanhaezebrouck was formeel over de actie van Orban. “Hij heeft een fantastische trap, met rechts en met links. Ik was dus niet verbaasd dat hij dat deed en dat niemand er een probleem van maakte”, zei Vanhaezebrouck aan Het Nieuwsblad.

Een actie die Vanhaezebrouck best wel weet te smaken. “Ik heb het zelf nog gedaan. Van verder zelfs. En gescoord. Wel op een lager niveau.”