Filip Joos brandt Saoedisch gerucht over Lionel Messi helemaal af: "Hoe zielig kan je zijn"

Dinsdag lekte er uit dat Lionel Messi een monstercontract zou tekenen in Saoedi-Arabië, de vader van Messi ontkent. Filip Joos brandt het idee alvast helemaal af.

Cristiano Ronaldo trok al naar Saoedi-Arabië en kreeg er een monstercontract en nu zou ook Lionel Messi naar daar trekken. Dat meldde AFP alleszins dinsdag. Bij de entourage van Messi ontkennen ze in alle talen.

Filip Joos hoorde van het gerucht tijdens de podcast 90minutes. "Ik vind dat waanzin. Ik vind het een teloorgang van een carrière. Voor je nagedachtenis is het ook belangrijk hoe je eindigt."

"De beelden die je van Ronaldo ziet van Arabieren die 'Messi' roepen en hij boos begint te worden, dan denk ik: hoe zielig kan je zijn", ging hij verder. "En nu ga je zelf naar daar."

"En gaan wij kijken naar Messi tegen Ronaldo in Saoedi-Arabië? Ik niet. De goals gaan we wel meekrijgen, maar de match... Ga jij ooit op die match... Never hè. Het interesseert mij niet meer."

Slippendragers van Messi

"Dit is pure reclame en propaganda voor het WK in Saoedi-Arabië dat ze absoluut naar daar willen halen", zei mede-gast Tuur Dierckx als repliek, waarna Joos nog even verder ging.

"Dat wil zegen dat van al je slippendragers er geen één is die zegt: 'Lionel, dat regime... Dat is niet echt een tof land, doe het niet.' Je gaat grootser zijn dan ooit als je niet hetzelfde doet als Ronaldo", besloot Ronaldo."